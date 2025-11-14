Diputación de Toledo anuncia la "Unidad San José de Cuidados Paliativos"

Cedillo, que ha estado acompañada por el vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, la concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas, y la presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Elia Martínez, entre otros, ha anunciado que la futura unidad llevará el nombre de 'Unidad San José de Cuidados Paliativos', destacando que este recurso "representa un paso decisivo hacia una atención más humana, integral y cercana".

La presidenta ha subrayado el carácter interdisciplinar de la jornada, que reúne a médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, auxiliares y personal de apoyo, recordando que los cuidados paliativos "son esenciales en los últimos momentos de la vida del paciente", y que deben extenderse también a sus familiares, "que atraviesan un trance muy doloroso y necesitan acompañamiento profesional, espiritual y psicológico".

En este sentido, ha agradecido "el compromiso y el trabajo de todas las personas que colaboran en esta formación", afirmando que con esta jornada "se pone un granito de arena más en el camino hacia la puesta en marcha de la Unidad San José de Cuidados Paliativos en la Residencia Social Asistida".

Por su parte, Arias ha subrayado la importancia de tomar conciencia del valor del trabajo que realizan los profesionales sociosanitarios. "Cuando interiorizamos que nuestra labor es relevante, se desarrolla mucho mejor", ha señalado, reiterando el compromiso de la Diputación para convertir la RSA "San José" en un referente en Castilla-La Mancha, "mejorando infraestructuras y reforzando también el aspecto humano".

El Gobierno de la Diputación de Toledo, según ha informado en nota de prensa, está "especialmente orgulloso" de este proyecto, para el que se van a destinar más de 300.000 euros y que permitirá poner en marcha una unidad pionera, ya muy avanzada, que contará con 14 habitaciones individuales con baño privado, sala para familiares, espacios de trabajo profesional y jardín interior.