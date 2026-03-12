Diputación respalda la feria 'AOVE & Nuts Experience' en Talavera

Durante el acto inaugural, junto al alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, y concejales de la ciudad, Joaquín Romera ha destacado la implicación de la institución provincial con esta feria, respondiendo a esa apuesta por impulsar uno de los grandes valores de la provincia, como son sus productos de alta calidad. “En esta feria ponemos en valor el oro líquido de nuestro país, que es el aceite de oliva, junto a los frutos secos y el trabajo de sus productores”, ha señalado.

En este sentido, el también diputado de Promoción Turística ha recordado que precisamente en línea con este compromiso se sitúa una de las grandes iniciativas que la Diputación impulsará este 2026: “Sabor Toledo”, un gran evento dedicado a la gastronomía y a los productos agroalimentarios de la provincia que se celebrará el próximo otoño.

Romera ha recordado que esta propuesta nace con el objetivo de promocionar los productos de kilómetro cero, apoyar a productores y comercializadores locales, así como a las denominaciones de origen. Un espacio de experiencias gastronómicas donde conocer, degustar y sentir los sabores de la cocina toledana, contribuyendo a reforzar una estrategia turística basada en la calidad, la tradición y la innovación.

Por todo ello, el vicepresidente provincial ha reiterado el compromiso de la institución con el sector en toda la provincia. “La Diputación está muy cerca de los ciudadanos, muy cerca de nuestra gente, y colaboraremos siempre que se nos requiera para apoyar los productos que tienen que ver con nuestra tierra, con Toledo y en este caso con Talavera de la Reina”, ha concluido.