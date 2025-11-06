Denuncian posible plagio del logo de Diputación de Toledo

Los socialistas han lamentado que no hayan recibido respuesta a las preguntas que realizaron en septiembre sobre este asunto y advierten de que esta falta de transparencia compromete la credibilidad de la institución y podría derivar en responsabilidades legales y políticas.

Tras conocerse que el diseñador bosnio Alen Pajazetovic, autor del logotipo original idéntico al presentado por la Diputación, estudia emprender acciones legales por posible plagio, el PSOE ha reiterado la gravedad de la situación, tal y como ha informado el PSOE en un comunicado.

Los socialistas advierten de que el Gobierno provincial ha impulsado una nueva imagen corporativa sin comprobar su originalidad ni garantizar la cesión de derechos de autor, lo que podría suponer una vulneración de derechos de propiedad intelectual sufragada con dinero público y un grave daño reputacional para la institución.

La portavoz socialista, Tita García Élez, ha recordado que su grupo ya preguntó formalmente en septiembre por el expediente de contratación, los informes técnicos y la acreditación de la autoría del diseño, sin que el Gobierno del Partido Popular y Vox hayan ofrecido, hasta hoy, ninguna explicación ni facilitado la documentación solicitada.

"Advertimos entonces que se había pagado con dinero público por un diseño disponible gratuitamente en internet y ahora el autor del diseño original confirma que podría tratarse de un plagio. El Gobierno de la Diputación no puede seguir mirando hacia otro lado ni escondiendo la información: debe dar explicaciones inmediatas y asumir responsabilidades", ha manifestado García Élez.

El PSOE exige que se publique íntegramente el expediente del contrato, que se confirme si se verificó la autenticidad del diseño antes de abonarlo y que, si se demuestra que el logotipo no es original, se restituyan los fondos públicos de inmediato.