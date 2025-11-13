CSIF valora la creación del Director de Seguridad en el SESCAM

Según ha indicado, la creación de esta figura "es una de las principales reivindicaciones que hemos reclamado en las reuniones del Observatorio de la violencia para la prevención de las agresiones contra los trabajadores". Indica que "más vale tarde que nunca" y recuerda que, según los datos oficiales, "se registran casi dos incidentes diarios contra los profesionales del SESCAM".

Por otra parte también reclaman un Protocolo unificado de prevención y actuación de agresiones, tanto en Atención Primaria como en Atención Primaria y Hospitales".

Asimismo, consideran imprescindible "incorporar vigilancia en los centros de salud". Además, considera que "si hay personal cualificado para ejercer tal cargo, no debería externalizarse".