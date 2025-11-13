AGRESIONES A SANITARIOS

CSIF valora la creación del Director de Seguridad en el SESCAM

La responsable de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF en la región, Victoria Gutiérrez, valora en Onda Cero la creación de la figura del Director de Seguridad anunciada ayer en las Cortes Regionales. Recuerda que es una de las reivindicaciones que han solicitado en numerosas ocasiones.

Onda Cero Toledo

Toledo |

Según ha indicado, la creación de esta figura "es una de las principales reivindicaciones que hemos reclamado en las reuniones del Observatorio de la violencia para la prevención de las agresiones contra los trabajadores". Indica que "más vale tarde que nunca" y recuerda que, según los datos oficiales, "se registran casi dos incidentes diarios contra los profesionales del SESCAM".

Por otra parte también reclaman un Protocolo unificado de prevención y actuación de agresiones, tanto en Atención Primaria como en Atención Primaria y Hospitales".

Asimismo, consideran imprescindible "incorporar vigilancia en los centros de salud". Además, considera que "si hay personal cualificado para ejercer tal cargo, no debería externalizarse".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer