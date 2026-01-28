CSIF pide tribunales de oposición en todas las provincias de la región

Albacete acogerá las pruebas de Educación Primaria (165 plazas); Inglés (73) y Música (28) se efectuarán en Ciudad Real; Educación Física (43) y Audición y Lenguaje (13) se celebrarán en Cuenca; Pedagogía Terapéutica (49) y Francés (2) se llevarán a cabo en Guadalajara y Educación Infantil (127) se desarrollará en Toledo.

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, señala que "la mayoría de opositores son jóvenes recién titulados con un poder adquisitivo limitado y el hecho de tener que gastar esta cantidad de dinero la noche de antes en la sede del tribunal supone un añadido más muy discriminatorio, no todos tienen opciones de hacer frente a los precios prohibitivos que se ofrecen".

Prácticamente no quedan disponibles plazas en las capitales de provincia, lo que obligará a muchos aspirantes a buscar otras soluciones de alojamiento en zonas cercanas, lo que "supone un punto de estrés más de cara a una prueba a la que deberían ir con la mayor tranquilidad posible, hay mucho en juego", añade Martínez.

En Albacete, además de una autocaravana, prácticamente no quedan alojamientos en un radio cercano a precios asequibles, obligando a los aspirantes a desplazarse a municipios lejanos como Alcalá del Júcar, Jorquera, Pétrola o Minaya, según ha informado CSIF en nota de prensa.

El sindicato apunta que solo resta una plaza hotelera en Ciudad Real y los espacios rurales alrededor superan los 800 euros, obligando a los aspirantes a buscar en otras localidades como Almagro o Daimiel. En el mismo sentido, apuntan que en Cuenca sólo quedan tres habitaciones disponibles y sólo quedan alojamientos rurales con precios muy altos. Tampoco hay oferta suficiente en Guadalajara y lo más cercano es Alcalá de Henares, a media hora en coche. Los precios no bajan de 250 euros en Toledo, ciudad que cuenta con una mayor oferta hotelera.

De esta forma, muchos opositores se verán obligados a desplazarse a las pruebas el mismo día 20 de junio, con el riesgo conlleva.

Para CSIF, la solución pasa por habilitar tribunales de todas las especialidades en todas las provincias, tal y como ocurre en otras comunidades como Andalucía.