CSIF pide al SESCAM salas de lactancia en sus centros de trabajo

CSIF viene reclamando desde 2021 al Sescam la instalación de salas de lactancia, las cuales garantizarían la protección de la maternidad de las trabajadoras, ya que la incorporación a la vida laboral supone uno de los motivos más importantes de abandono de la lactancia materna, ha informado en nota de prensa.

Se trata, añade, de un derecho básico para la conciliación familiar y laboral. "Es más, esta medida se encuentra bajo el amparo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Estrategia para la alimentación del lactante y del niño pequeño".

Según indica, las salas de lactancia están pensadas para que las trabajadoras puedan extraer, conservar y almacenar la leche materna en condiciones adecuadas. Para ello, deben cumplir una serie de requisitos: contar con un espacio físico completamente independiente, correctamente señalizado y separado de los baños, así como de zonas donde existan sustancias tóxicas o residuos.

"Además, es imprescindible garantizar la intimidad de las trabajadoras y asegurar que estas salas sean accesibles durante toda la jornada laboral. Deben estar equipadas con un sillón o silla con respaldo, una pileta o lavatorio que cumpla las condiciones establecidas, dispensador de jabón, sistema de secado de manos, heladera o congelador, y disponer de ventilación e iluminación adecuadas", sostiene.

Del mismo modo, y considerando que las trabajadoras realizan turnos y guardias de 7, 12 y hasta 24 horas, apunta que estas salas deberían estar también adaptadas para el amamantamiento, siempre que dispongan de accesos exteriores sencillos y seguros que garanticen la protección del bebé.

Según CSIF, la implantación de salas de lactancia vendría a reforzar y complementar la labor de los bancos de leche existentes en los hospitales de Toledo, Albacete y Ciudad Real, favoreciendo una atención integral a la lactancia materna.

"Estos bancos funcionan como unidades de nutrición especializada para bebés prematuros o recién nacidos cuyas madres no pueden aportar leche por distintas causas. La leche donada por madres lactantes se clasifica según la etapa: calostro, leche de transición y leche madura", argumenta.

De hecho, añade que la ausencia de salas de lactancia supone un obstáculo importante para el funcionamiento de los bancos de leche, ya que reduce considerablemente la capacidad de donación, tanto de trabajadoras como de usuarias.

Asimismo, manifiesta que disponer de estas salas en los centros de salud permitiría utilizarlas como puntos de recogida de leche donada y como espacios de preparación logística para su posterior traslado al hospital.