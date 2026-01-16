CSIC estudiará el período mozárabe en Melque

Mediante este acuerdo, la Diputación destina una aportación económica de 6.000 euros para financiar el programa de actuaciones cuyo objeto es avanzar en el conocimiento científico del yacimiento, garantizar la conservación de los restos arqueológicos y reforzar su puesta en valor cultural y turística, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

La colaboración con el CSIC permitirá desarrollar trabajos especializados de investigación arqueológica, consolidación arquitectónica y difusión científica, contribuyendo a una mejor comprensión del periodo mozárabe y de su relevancia histórica en la provincia de Toledo.

El convenio contempla actuaciones como la conservación y consolidación de elementos arquitectónicos del conjunto monástico, la elaboración de estudios científicos sobre la ocupación mozárabe del enclave, la creación de materiales para la musealización del yacimiento y la actualización de los contenidos del centro de interpretación.

Asimismo, se llevarán a cabo actividades de divulgación dirigidas tanto a la comunidad científica como al público general, con el fin de acercar este patrimonio singular a la ciudadanía.

Desde el área de Cultura de la Diputación de Toledo, que dirige el diputado Tomás Arribas, se subraya la importancia de colaborar con instituciones de referencia como el CSIC para promover la investigación y la protección del patrimonio histórico y cultural de la provincia, considerándolo un elemento clave para el desarrollo cultural, social y económico del medio rural.

El Sitio Histórico de Melque constituye uno de los enclaves patrimoniales más relevantes de la provincia y un importante atractivo cultural y turístico para la comarca.

Con esta iniciativa, la Diputación Provincial de Toledo reafirma su apuesta por la cultura y la investigación como motores de progreso, integración social y desarrollo sostenible, impulsando proyectos de interés provincial que contribuyen a preservar y difundir el legado histórico de la provincia.