Continúa la visita en China: Velázquez visita una reconocida feria de inversión

La delegación, encabezada por el alcalde, ha mantenido diferentes encuentros con representantes institucionales y empresas del sector con el objetivo de abrir nuevas oportunidades económicas y turísticas para la ciudad.

En este sentido, Velázquez ha señalado que desde el Ayuntamiento de Toledo “queremos fomentar la atracción de capital chino como la expansión de empresas chinas en el extranjero”, para ello, han mantenido diferentes encuentros con el responsable del ICEX en este país, Jaime Lorenzo García-Ormaechea y con Pedro Manuel Moreno Fernández, Vicesecretario General de la UNCTAD de las Naciones Unidas, “con quienes hemos explotado vías de colaboración para potenciar un turismo de calidad”.

Una feria en la que también han mantenido encuentros con compañías aéreas cuyos vuelos operan entre distintas ciudades de China y Madrid, con el objetivo de aprovechar las conexiones directas para promocionar Toledo como destino cultural y turístico entre los viajeros procedentes del país asiático, que “se materializarán próximamente reuniones en las oficinas de las aerolíneas en Madrid”.

Por ello, el alcalde de Toledo ha indicado que esta jornada, “está siendo muy productiva que responde a las expectativas marcadas, un viaje que está siendo intenso, pero muy fructífera, reforzando los vínculos culturales e históricos, para situar a Toledo en el mapa de destinos preferentes para el turismo internacional procedente de China”.