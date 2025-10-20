Conoce los festivos para el próximo 2026

CALENDARIO

En 2026, Viernes Santo será el próximo 3 de abril y el Corpus Christi el 4 de junio. El día de Castilla-La Mancha, el 31 de mayo caerá en domingo.

Los 12 días festivos en Castilla-La Mancha en 2026 fijados en el calendario laboral de Castilla-La Mancha, que ya ha sido aprobado por la Junta de Gobierno son:

1 de enero - Año Nuevo

6 de enero - Epifanía del Señor (Reyes)

2 de abril - Jueves Santo

3 de abril - Viernes Santo

6 de abril - Lunes de Pascua

1 de mayo - Dia del Trabajador

4 de junio- Corpus Christi

15 de agosto - Asunción de la Virgen

12 de octubre - Fiesta Nacional de España

2 de noviembre - Traslado del festivo de Todos los Santos

8 de diciembre - Inmaculada Concepción

Festivos regionales

El día del Corpus Christi en 2026 será el próximo 4 de junio, mientras que el 2 de noviembre se trasladará al lunes el festivo de Todos los Santos. El Día de Castilla-La Mancha, 31 de mayo, cae en domingo.

