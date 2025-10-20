Conoce los festivos para el próximo 2026

Los 12 días festivos en Castilla-La Mancha en 2026 fijados en el calendario laboral de Castilla-La Mancha, que ya ha sido aprobado por la Junta de Gobierno son:
1 de enero - Año Nuevo
6 de enero - Epifanía del Señor (Reyes)
2 de abril - Jueves Santo
3 de abril - Viernes Santo
6 de abril - Lunes de Pascua
1 de mayo - Dia del Trabajador
4 de junio- Corpus Christi
15 de agosto - Asunción de la Virgen
12 de octubre - Fiesta Nacional de España
2 de noviembre - Traslado del festivo de Todos los Santos
8 de diciembre - Inmaculada Concepción
Festivos regionales
El día del Corpus Christi en 2026 será el próximo 4 de junio, mientras que el 2 de noviembre se trasladará al lunes el festivo de Todos los Santos. El Día de Castilla-La Mancha, 31 de mayo, cae en domingo.