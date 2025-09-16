Conoce las actividades de la Semana de la Movilidad en Toledo

Así, el Recinto Ferial de La Peraleda acogerá desde mañana la exposición 'Conoce la Movilidad del Futuro' organizada por el Grupo Ruiz, que permitirá probar los 'Minits', una opción innovadora de vehículo sostenible que reduce la huella de carbono y contribuye a la protección del medio ambiente.

El horario de visita será de 17.00 a 20.00 horas y las personas interesadas en participar deberán inscribirse en el formulario disponible en este enlace.

A lo largo de toda la semana, la Policía Local y el Grupo Ruiz ofrecerán charlas educativas en los centros escolares de la ciudad sobre seguridad vial y el uso del transporte urbano.

Están dirigidas a los alumnos de Educación Primaria del CEIP Santa Teresa, el CEIP Divina Pastora, el CEIP La Candelaria, y el CEIP Ciudad de Aquisgrán, y adaptadas a los diferentes cursos.

Además, durante todo el mes de septiembre, los ciudadanos podrán participar en el Concurso #SEM de fotografía a través de las redes sociales, promovido por Empresas por la Movilidad Sostenible en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, para mostrar el compromiso con una movilidad sostenible.

Por último, entre el 6 y el 10 de octubre, la Fundación Mapfre ofrecerá en el recinto Ferial de la Peraleda una actividad escolar gratuita sobre seguridad vial y movilidad sostenible para unos 900 escolares de la ciudad.

Bajo el formato de experiencia gamificada, el programa incluye un escape room educativo, un circuito de educación vial y talleres de prevención de riesgos en el hogar.

El objetivo de esta celebración, tal y como ha destacado el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, es promover hábitos de movilidad más sostenibles, seguros y saludables, fomentando el uso del transporte público y logrando una ciudad más limpia y accesible