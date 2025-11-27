CCOO denuncian que Toledo pierde un 8,7 % de poder adquisitivo en los últimos años

Tal y como ha recordado en rueda de prensa, el secretario general de CCOO de Toledo, Federico Pérez, quien ha indicado que la manifestación del lunes saldrá a las 11.00 horas de la Puerta de Bisagra y finalizará en la sede de FEDETO, “trabajamos más, pero cobramos menos, basta ya, es intolerable que la patronal toledana nos considere trabajadores y trabajadoras de segunda”,

Dentro de la estrategia del sindicato para la negociación colectiva del próximo año, CCOO va a reivindicar a las patronales de la provincia de Toledo y del conjunto de la región incrementos salariales por encima del pactado a nivel nacional, garantizando además las cláusulas de revisión salarial. Otra de las peticiones sindicales es la reducción paulatina de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, en Castilla-La Mancha la jornada media es de 39 horas, 38,9 en Toledo y 38,4 de media en España. “No hay que esperar a que legisle el Gobierno para reducir la jornada, se puede hacer en la negociación colectiva”.

El secretario general de CCOO Toledo ha señalado que “hay margen y un escenario favorable” para asumir las reivindicaciones sindicales. Hay un crecimiento del número de personas ocupadas con récord en la región (940.000 personas ocupadas) y un aumento en la provincia de Toledo (341.200 personas ocupadas, 69.000 más desde 2020). Hay también un récord en las cifras de exportaciones (8.326 millones de euros en CLM y 2.547 millones de euros en la provincia). Igualmente crece la productividad de las empresas un +51,5%. “Los datos son incontestables, aunque la patronal pinte una situación caótica en las empresas”.

“No es un problema de beneficios, tampoco es un problema de mano de obra, sí que hay gente dispuesta a trabajar, pero no por los salarios de miseria que pagan las empresas, es un problema de salarios por la racanería de la patronal toledana”, ha denunciado Pérez, a la vez que ha advertido que “si los salarios no suben va a haber un problema importante de mano de obra porque los trabajadores y trabajadoras están cansados de trabajar por un salario miserable”.

Los salarios en la provincia de Toledo han subido desde el año 2020 un 11,5%, mientras que el IPC acumulado es del 20,1% (el más alto de la región), lo que supone una pérdida de un 8,7% de poder adquisitivo, la mayor de toda la comunidad autónoma. En Castilla-La Mancha los salarios han subido un 12,1%, mientras que el IPC acumulado es del 17,6%, una pérdida de poder adquisitivo del -5,5%.

La subida salarial media pactada en los convenios colectivos de ámbito sectorial en la provincia de Toledo en lo que llevamos de año es del 2,91%, por debajo de la media de la región (2,97%), y por debajo de la media del país (3,53%).

El salario medio bruto anual en la región es de 24.886 euros, 3.164 euros menos que la media nacional. El salario mediano, es decir, el más común y que afecta a 289.000 personas es de 21.071 euros. Existe una diferencia salarial con comunidades limítrofes como Madrid de más de 7.300 euros/año.

En la provincia de Toledo la negociación colectiva está regulada en 17 convenios colectivos que afectan a 122.768 personas trabajadoras. En estos momentos todos los convenios colectivos sectoriales de la provincia están acordados y en plena vigencia; y de cara al próximo año hay que negociar 9 convenios que afectan a 43.900 personas trabajadoras: campo, vinícolas, aceites, panaderías, madera, comercio, hostelería, transporte de viajeros y aguas.

CCOO Toledo tomará como referencia los convenios que afectan a un mayor número de personas trabajadoras, en este caso comercio en general (14.700) y hostelería (10.700) para que éstos ejerzan “poder de arrastre para subir al alza las condiciones laborales y salarios en el resto de convenios”, ha afirmado Pérez.

Por último, el secretario general de CCOO Toledo ha insistido en hacer un llamamiento a la patronal toledana a “que se siente a negociar y respete a los trabajadores y trabajadoras”. El lunes nos manifestaremos y “no vamos a parar, paralizando si hace falta la producción en las empresas si la patronal no negocia en los convenios subidas que permitan recuperar el poder adquisitivo”. CCOO es un sindicato que negocia, pero que también se moviliza, en estos momentos tenemos abiertas huelgas en Schreiber Foods en Noblejas, la próxima semana lo hará la plantilla de Schreiber Foods en Talavera, la semana pasada en las escuelas infantiles, también convocatoria de huelga en Aernnova Illescas, entre otros que anunciaremos en los próximos días.