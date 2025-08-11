CCOO denuncia que trabajadores del Plan de empleo trabajan en jardines privados

El sindicato pide una aclaración al Ayuntamiento, por lo que denuncian, es un uso indebido de los trabajadores y trabajadoras pertenecientes al Plan de Empleo. El Secretario General de CCOO Toledo alude a que se está vulnerando la Orden 220/2024 de 27 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones para la puesta en marcha del programa de Apoyo activo al Empleo.

Según Federico Pérez dicha Orden “deja claro que se trate de proyectos de interés general y social que sean competencia de las entidades beneficiarias o que se encuentren dentro de sus fines u objeto”. El Secretario también ha apuntado que “este caso que denunciamos constituye un posible fraude que, al no cumplir con la finalidad de las subvenciones, pone a los trabajadores y trabajadoras en el riesgo de no cobrar sus salarios.”

Desde el sindicato se ha registrado una solicitud en el Ayuntamiento dirigida al concejal de Promoción Económica y Empleo y al alcalde. En ella CCOO pide consultar en cuales de los proyectos aprobados para obtener la subvención se encuadran las tareas que están realizando los trabajadores.

Asimismo destacan que en caso de producirse un accidente laboral la Mutua podría no hacerse cargo de los trabajadores accidentados, pues se encuentran realizando trabajos en espacios que no son municipales y escapan al ámbito laboral del Ayuntamiento de Toledo.