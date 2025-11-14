La catedral de Toledo recrea el diluvio universal este sábado

Los organistas Baptiste-Florian Marle Ouvrard, Samuel Liégeon, Rui Soares, y Juan José Montero recrearán con sus improvisaciones 'El Diluvio Universal' tal y como se recoge en el libro del Génesis en la Biblia. El Diluvio, vasto y destructor, anegó montañas y llanuras, sepultando bajo sus aguas a ciudades y civilizaciones orgullosas, como castigo divino por la maldad de los hombres. Sólo Noé, justo entre los hombres, navegó las aguas embravecidas en su arca, portando en ella la semilla de una nueva humanidad.

La música nos sumergirá en la tempestad y en la calma, en el furor de las olas y en la serena aparición del arcoíris, símbolo del pacto eterno entre el Creador y su creación. Así fue renovada la tierra, para dar comienzo a una humanidad nueva.

El programa, además de las improvisaciones, incluirá obras de Pedro Araujo, Antonio Soler, Juan Cabanilles, Louis Claude D'Aquin y Georg Friedrich Haendel, que se ejecutarán en el gran órgano del Emperador que corona la puerta de los Leones, los de Berdalonga y Echevarría situados en el coro, el órgano del Sagrario, un clave y los tres realejos, pequeños órganos que se usaban en la procesión del Corpus toledano, según ha informado la Real Fundación de Toledo.

A las 19.00 horas, una hora antes del concierto, en la sala capitular de verano de la Catedral tendrá lugar una sesión de 'Hablamos del concierto' a cargo del musicólogo y violagambista Carlos Martínez Gil. Esta actividad didáctica pretende facilitar un mayor conocimiento del programa musical que se ofrecerá a continuación, para lograr un pleno disfrute del concierto. La entrada del concierto incluye el acceso gratuito a esta charla hasta completar el aforo.

Aún quedan entradas disponibles que pueden adquirirse en la web www.musicagreco.com, en las oficinas de la Real Fundación de Toledo, de lunes a viernes, de 9.30 a 14.30 horas, y el mismo día del concierto en la sala capitular de verano de la catedral desde las 18.30 horas. Los precios oscilan entre los 20 y los 40 euros.

El Festival de Música El Greco en Toledo está organizado por la Real Fundación de Toledo con la participación del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Catedral Primada.