El castillo de Escalona se incorpora a las Jornadas Medievales

Una destacadísima novedad de la IV edición de estas jóvenes, pero ya consolidadas, Jornadas Medievales de Escalona que ha querido recalcar su alcalde y delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, en el acto de presentación de este encuentro con la Edad Media en el que le han acompañado el teniente de alcalde y concejal de Festejos y Seguridad, Miguel Ángel Díaz; y la concejala de Turismo, Susana Morón.

El pasado mes de abril el Castillo de Escalona se abrió por primera vez a las visitas, ha recordado Gutiérrez, “marcando un antes y un después en la vida de Escalona como también los marcará su imponente presencia en ‘La Corte de los Prodigios’”, porque es “símbolo de nuestro pueblo y de nuestro pasado medieval que hasta ahora miraba las Jornadas Medievales desde la distancia pero que en esta edición va a ser uno de sus grandes protagonistas”.

Y es que va a ser su magnífico patio de armas donde se celebre una de las actividades que más interés despierta entre los y las visitantes como es el torneo de justas a caballo. Un “marco real de la Edad Media y cargado de simbolismo” que añadirá espectacularidad a “uno de los momentos más singulares de las jornadas, un momento de gran fuerza visual, de emoción, de evocación histórica auténtica que combina lanzas, caballeros y caballos”. En este sentido, ha indicado, que con la intención de que pueda ser disfrutado por el mayor número posible de asistentes se van a realizar tres pases, dos el sábado y uno el domingo.

Junto al torneo de justas, se han incluido más novedades como son varios concursos que versarán sobre vestuario, pintura y fotografía en redes sociales.

Volverá a Escalona el mercado medieval, lleno de puestos con objetos diversos y en el que tendrán gran protagonismo artes y oficios de la época medieval, así como los pasacalles itinerantes con bufones, juglares, personajes fantásticos, música ambulante y hasta un dragón.

También “la cetrería volverá a ofrecer a los y las visitantes la importancia de estas aves en la Edad Media, con exhibiciones y charlas sobre armamento medieval”, ha explicado Gutiérrez, además de los espectáculos teatrales, de circo, de fuego y danzas medievales.

Y para sentirse plenamente ciudadano y ciudadana del Medievo se llevarán a cabo talleres de esgrima, pintura, vestuario y juegos infantiles.

Mucha actividad y mucha emoción que necesitarán de unos momentos para reponer fuerzas que, según ha resaltado Gutiérrez, ofrecerán las degustaciones y tabernas medievales con sabores y y gastronomía de esa época.

De forma especial, ha destacado la implicación de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Escalona “que participan activamente porque su colaboración es uno de los pilares de estas jornadas”, así como ha agradecido en apoyo institucional de la Junta de Comunidades y la Diputación de Toledo.

Álvaro Gutiérrez ha querido destacar que en la organización de estas jornadas se presta especial atención a la seguridad y comodidad de los asistentes para lo que se ha reforzado la Policía Local, se ha contratado seguridad privada y la Guardia Civil colaborará en tareas ce coordinación, emergencias y vigilancia perimetral. Además, se habilitarán espacios adicionales para aparcamiento de vehículos.

El éxito cosechado en las tres ediciones precedentes, con 30.000 visitantes, 25 actividades diarias, la creciente implicación ciudadana y un impacto importante en el comercio, la hostelería y la artesanía local, junto a un programa cuidado y el protagonismo del Castillo, ha permitido avanzar al delegado de la Junta que tienen expectativas muy altas para esta cita medieval en el primer fin de semana del mes de octubre.

“Queremos seguir yendo a más, atraer tanto escaloneros como escaloneras, como personas de la comarca, de la provincia y de la región”, así como, “mejorar la experiencia a los visitantes y fortalecer la marca Escalona como un referente cultural y turístico de interior”.

Por todo ello, ha hecho una invitación a visitar “La Corte de los Prodigios” en “tres días en los que Escalona dejará de ser un lugar en el mapa para convertirse en una experiencia sensorial, histórica y cultural”.

Para participar en lo que será “una celebración del pasado, pero también una fiesta del presente, de lo que somos, de lo que podemos ser, apostando por la cohesión social, el dinamismo cultural, el turismo sostenible y el orgullo local”, ha añadido.

“Les invitamos pues -ha trasladado Álvaro Gutiérrez- a vivir con nosotros y nosotras estos días en Escalona, a caminar por nuestras calles engalanadas, a sentir el choque de lanzas, a escuchar las voces de los juglares, a saborear la gastronomía ancestral y a ser parte de la historia que hoy continuamos escribiendo”.