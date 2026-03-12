Carlos Velázquez presenta la candidatura de Toledo para ser Capital Europea de la Cultura 2031

Velázquez, a las puertas del Ministerio, ha defendido que esa convicción sobre la que reside la candidatura lo es "de toda una región", de manera que uno de los potenciales que ha esgrimido ante el jurado que habrá de decidir si pasa el corte para seguir en la carrera haya sido el hecho de que exista en torno al postulado una unidad institucional blindada.

"Hay determinación y voluntad compartida de ser protagonistas del futuro cultural europeo, y Toledo tiene respuestas a los retos que se plantean en la Europa del Siglo XXI", ha apuntado.

En su presentación, Velázquez ha querido dejar claro que el programa con el que Toledo aspira al título "nace de la participación", y todos los avances que se vayan dando en la carrera se consolidarán. "Esto no tiene marcha atrás".

El alcalde ha asegurado que ha podido detectar "receptividad" en el jurado, que ahora tendrá que decidir si Toledo da el paso adelante.

Una ciudad que, tal y como ha recordado Velázquez, ya ha demostrado en el pasado su capacidad para albergar grandes eventos, tras los éxitos del año Carolus o el año Greco.