Se buscan empresas locales que patrocinen la Cabalgata de Reyes

El objetivo es ofrecer a las empresas públicas o privadas la oportunidad de colaborar en uno de los eventos más emblemáticos de la Navidad toledana, contribuyendo así a enriquecer la celebración.

Las empresas interesadas podrán optar únicamente al patrocinio de una carroza que sale a licitación por 4.500 euros. Se adjudicarán conforme a criterios económicos y al ser un evento infantil y familiar, quedan excluidas las empresas de bebidas alcohólicas, de tabaco, de apuestas y juegos o de contenido sexual.

Además, cada entidad podrá incorporar en su carroza motivos decorativos identificativos de su marca, siempre bajo la supervisión de la Concejalía de Festejos, y podrá participar en el desfile con personal propio.

Por su parte, el Ayuntamiento garantizará la seguridad, el personal de apoyo y el suministro de caramelos durante todo el recorrido.

Las ofertas podrán presentase hasta las 23:59 horas del 26 de octubre, a través de la sede electrónicas y de los registros oficiales del Ayuntamiento de Toledo.