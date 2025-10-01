Ayuntamiento invertirá 2 millones de euros para la nueva fase de la obra hidráulica en Azucaica

Se trata de la segunda fase del proyecto del sistema de retención de sólidos para evitar las inundaciones en este barrio de la capital “y que tan buenos resultados está dando”, ha indicado el portavoz. En este momento esta segunda fase se encuentra a la espera de la autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para sacarlo a licitación, “cuanto antes”.

En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno Local certifica el final de obras sobre las actuaciones en el Centro Cívico de Palomarejos y el de Padilla, dos centros, ha asegurado Juan José Alcalde, que “contaban con múltiples deficiencias cuando llegamos al gobierno, hasta el punto de no poder utilizarse porque el parqué estaba destrozado por las goteras que tenía”. Centro Cívicos que se han arreglado, tanto las fachadas, como las cubiertas para evitar las filtraciones de agua y a día de hoy ambos están abiertos.

En cuanto al área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se autoriza el inicio del expediente y el gasto correspondiente para la realización del concierto del grupo Pica Pica el día 23 de diciembre de 2025 en el pabellón deportivo Javier Lozano por un importe de 21.780 euros y se aprueba el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo y el sector de librerías de la federación empresarial toledana para la realización de la feria del libro 2025 por un importe de 20.000 euros.

En el área de gobierno de Seguridad, Transportes e Interior, se autoriza el inicio del expediente para la adjudicación de 4 licencias de autotaxi en el municipio de Toledo por tiempo indefinido para vehículos accesibles adaptados para personas con movilidad reducida para el servicio de autotaxis del municipio de Toledo. El importe de la licitación es de 600.000 euros, 150.000 euros cada una.

Y se adjudica el lote 1 del contrato de suministro de un camión portacontenedores y una furgoneta para el parque móvil municipal del ayuntamiento de Toledo por un importe de 67.221.55 euros, mientras que se declara desierto el lote 2 del contrato del suministro de un camión portacontenedores y una furgoneta para el parque móvil municipal del ayuntamiento de Toledo, por un importe de 25.000 euros.

Por último, se autoriza el inicio del expediente para la contratación del suministro de tres vehículos patrulla, para la policía local mediante arrendamiento sin opción a compra por un importe de 140.344 euros.

Mes de los artistas toledanos en San Marcos

En cuanto a los asuntos de urgencia, el portavoz municipal ha informado de que se han aprobado las bases de la convocatoria del ‘Mes de los Artistas Toledanos’ en el Centro Cultural San Marcos, “una noticia que ya anunció el pasado lunes el propio alcalde de Toledo”.

Una convocatoria que tiene como fin promover la creación artística local, apoyar a los creadores de la ciudad y acercar sus propuestas a la ciudadanía. En ella se contempla que en este ejercicio 2025 dicho mes será noviembre, pero que, en años sucesivos, el mes escogido puede ser otro en función del calendario y de la programación municipal.

Podrán participar en la convocatoria aquellos artistas que estén empadronados en la ciudad de Toledo en el momento de la solicitud. Además, deberán solicitar formalmente la participación, cumplimentando el formulario oficial, que se publicará en la web municipal, dentro del plazo establecido y aceptar expresamente las condiciones de exposición que establezca el Ayuntamiento relativas a la instalación y montaje de las obras; el equipamiento técnico de la sala; el número máximo de obras a exponer; posibles compartimentaciones del espacio o convivencias con obras de otros artistas; la duración de la exposición y los horarios de apertura al público.

La selección de artistas será realizada por un comité designado por el Ayuntamiento, atendiendo a la calidad artística de la obra; criterios técnicos, como dimensiones, materiales y técnicas utilizadas, que puedan condicionar la adecuada instalación en la sala; criterios culturales, fomentando la diversidad de disciplinas artísticas y la variedad de temáticas y las propuestas que contribuyan a la divulgación y preservación de la cultura toledana, entendida en sentido amplio, así como de su patrimonio y acervo histórico y cultural, entre otras.

Nuevo trasvase Tajo-Segura

El portavoz municipal, a preguntas de los medios de comunicación, también se ha referido a la autorización de un nuevo envío de 168 hectómetros cúbicos al Levante por parte de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, para los próximos meses.

En este sentido, Juan José Alcalde, ha criticado la “contradicción” de quienes, desde las instituciones y el Gobierno, se quejan de los trasvases mientras son ellos mismos quienes los autorizan, “aquellos que tienen la potestad legal para impedir o reducir los trasvases son las mismas administraciones que salen en los medios a protestar, si realmente quisieran acabar con ellos, simplemente tendrían que cumplir la ley y las sentencias firmes ya dictadas”, ha asegurado.

El portavoz municipal ha reprochado la actitud, tanto del PSOE como de la actual delegada del Gobierno en Castilla-la Mancha, ya que “no se trata de hacer declaraciones políticas, sino de ejercer las competencias que les corresponden, si la delegada del Gobierno dejase de quejarse y obligase a su propio partido a cumplir con la normativa, no tendríamos que hablar de nuevos trasvases”, al tiempo que ha acusado a los socialistas de utilizar este asunto con fines de “rentabilidad política desde hace muchos años, diciendo una cosa en un sitio y haciendo la contraria en otro”.

Por último, el portavoz ha insistido en que la ciudadanía “no es ingenua y sabe perfectamente quién puede actuar y no lo hace” y ha señalado que los vecinos “son conscientes de que el problema no radica en las palabras, sino en la falta de acción política por parte de quienes tienen en su mano hacer cumplir la ley”. Con ello, ha pedido coherencia y responsabilidad a quienes gobiernan, y ha recordado que “los trasvases no desaparecerán mientras quienes tienen la capacidad de impedirlos se limiten a lamentarse en lugar de actuar”.