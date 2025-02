Autorizan viviendas en las cuestas del Corchete y Santa Leocadia en Toledo

El presidente de la Comisión, el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, ha recordado que este proyecto fue tramitado en 2022 y ahora sale adelante tras recoger las alegaciones que se consideraron pertinentes en el periodo de información pública al que fue sometido.

En este sentido, los técnicos de Urbanismo han explicado que, en estos inmuebles, catalogados con el nivel de protección ‘E’, se han realizado los estudios arqueológicos pertinentes y han garantizado que se mantendrán los patios medievales de los edificio, además de que no se modifica la estructura urbana.

Respecto al uso de las viviendas que se prevé construir en estos inmuebles, Delgado ha asegurado que “ahora no tiene cabida la posibilidad de que esas viviendas sean turísticas, porque eso tendrían que venir precedido de un cambio de uso y no estamos en ese procedimiento. Si el propietario lo pidiera, algo que él no puede decidir por sí mismo, ya veríamos si tiene cabida o no”, ha insistido.

Por otro lado, la Comisión ha aprobado por unanimidad la modificación del Catálogo del Plan Especial del Casco Histórico, asignando el nivel de protección ‘P’ al inmueble situado en la calle Santa Isabel número 18, edificio que no contaba con ningún tipo de protección.

A preguntas de los medios con relación a la nueva normativa de las viviendas de uso turístico en Toledo, que ha de ser aprobada antes del 8 de marzo por la Junta, el concejal de Urbanismo ha señalado que “la administración autonómica ya tiene en su poder el nuevo texto redactado por el Ayuntamiento. Si no lo aprueba antes de la fecha prevista, tomaría nueva vigencia la normativa anterior, ya desapareciendo los dos años de moratoria de suspensión de licencias a pisos turísticos porque ese periodo se ha agotado”, ha concluido.