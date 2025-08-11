Los autobuses en el Polígono modifican su itinerario en Toledo

Con motivo de las obras de mejora en la red pública de abastecimiento de agua y alcantarillado que se están realizando en toda la ciudad, en las próximas semanas se prevén cortes de tráfico puntuales en las siguientes zonas del barrio de Santa María de Benquerencia:

Días 11,12 y 13 de agosto: las obras se centrarán en la Avenida río Guadarrama en el tramo comprendido entre la calle río Mesa y la Avenida río Boladiez (en el lateral de números impares). Estos días, las líneas de autobuses urbanos 62 y 94, circularán por las calles aledañas bordeando las obras y anulándose dos paradas de la Avenida río Guadarrama.

Días 14,18 y 19 de agosto: las obras afectarán al lateral de los números pares de la Avenida río Guadarrama, entre río Boladiez y Río Mesa.

Días 20,21 y 22 de agosto: el corte de tráfico se realizará a la altura del número 36 de la Avenida río Boladiez, desviándose el tráfico por la vía de estacionamiento.

Días 25, 26 y 27 de agosto, se corta a tráfico la Avda. Boladiez sentido Cascajoso a la altura de la glorieta con Avda. Guadarrama.

Días 18 y 29 de agosto, finalmente, el corte de tráfico afectará a la Avda, Río Boladiez, a la altura del número 37, sentido Toledo centro.

Cada día, al finalizar los trabajos, la zona de obras quedará señalizada convenientemente y se habilitará la circulación de vehículos en uno de los dos carriles. Así mismo, durante la ejecución de las obras se permitirá el acceso a los residentes.