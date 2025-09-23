POSEÍA DROGA

Arzobispado de Toledo confirma la detención de un sacerdote toledano en Torremolinos

El Arzobispado de Toledo ha confirmado la detención de un sacerdote de la Archidiócesis el pasado 21 de septiembre en la localidad malagueña de Torremolinos, pero ha negado que se trate del rector del Seminario Mayor de Toledo, Álvaro García Paniagua.

Onda Cero Toledo | Europa Press

Toledo |

Arzobispado de Toledo confirma la detención de un sacerdote toledano en Torremolinos
Arzobispado de Toledo confirma la detención de un sacerdote toledano en Torremolinos | Arzobispado de Toledo

En un comunicado enviado este martes, el Arzobispado ha lamentado "profundamente" los hechos que han causado la detención y ha reprobado "cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer" este sacerdote.

Así se ha pronunciado la Arzobispado después de que El Español haya adelantado la detención de un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo en Torremolinos por estar en posesión de una cantidad importante de 'tusi', droga conocida como cocaína rosa.

La Archidiócesis ha querido expresar su "plena confianza" en la justicia y aunque considera que "la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido", ha manifestado su disposición a "colaborar" con ella.

Asimismo, ha declarado que el propio Arzobispado ha abierto investigaciones y ha apartado cautelarmente al detenido del ejercicio del ministerio y de su oficio.

Finalmente, desde la Archidiócesis han pedido "perdón al pueblo de Dios" por "los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la Archidiócesis".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer