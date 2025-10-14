Arturo Pérez-Reverte presenta en el CiBRa de Toledo su última obra

El encuentro será el jueves 6 de noviembre en el Paraninfo de Envases de cartón del campus de la Fábrica de Armas de la Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM, de Toledo y será muy especial, porque se celebrará con estudiantes de Secundaria de diferentes centros educativo de la ciudad, que se encontrarán con un referente de la literatura más conocida, vendida e importante de nuestro país. Desde el Festival, se sigue apostando por estos encuentros relacionados con la formación de los más jóvenes. Unos encuentros que se complementan con MiniCiBRA, los Encuentros de Cine Reyes Abades o las Jornadas de Cine y Educación.

El Capitán Alatriste supone, además, con esta última entrega, Misión en París, una nueva mirada a nuestro Siglo de Oro y a nuestra Historia, como ocurría con los títulos anteriores. La lectura, siempre atractiva, de estas novelas y la presencia de su autor, Arturo Pérez-Reverte, aproxima de manera didáctica y amena hechos, nombres, sucesos históricos a los más jóvenes. Pero, también, imaginación, fantasía, ingenio, agudeza, trances, disyuntivas.

CiBRA, que cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, eleva en esta edición su apuesta por unir los grandes títulos cinematográficos del año con la literatura, dando un mayor protagonismo a destacados nombres de nuestras letras, tanto nacionales como internacionales.

Precisamente, en la sección de literatura, es el segundo escritor confirmado para la decimoséptima edición del CiBRA. Todo porque a Pérez-Reverte, se unirá David Uclés, quien presentará su última novela La península de las casas vacías. Una presentación programada para el próximo 30 de septiembre en el Museo de Sefardí de Toledo. Un título que acumula más de 200.000 ejemplares vendidos en estos últimos 20 meses, llegando a su vigésima primera edición.