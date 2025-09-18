Arranca la Semana Europea del Deporte en Toledo

En este sentido Lozano ha señalado que con esta Semana “queremos impulsar la práctica física más si cabe en este año en el que Toledo es Ciudad Europea del Deporte”.

La Semana Europea del Deporte arranca este fin de semana con la tradicional Marcha y Carrera Infantil del barrio de Buenavista, que se celebrará en el Parque de Nara, y continuará con citas ya consolidadas como el X Cross Solidario de Down Toledo el domingo 21 en el Parque de Safónt, o la novedosa actividad Fitness Walk.

En paralelo, se celebrarán masterclass de disciplinas como Taichí, spinning, zumba o yoga, así como el Móvil Gym instalado durante toda la semana en el campus universitario de la Fábrica de Armas, “pensado para acercar el deporte a los estudiantes”.

Actividades intergeneracionales e inclusivas

El viernes 26 tendrá lugar un encuentro intergeneracional entre escolares y personas mayores en la Escuela de Gimnasia, “fomentando el deporte como espacio de convivencia”.

Especial protagonismo tendrá el sábado 27, con una intensa jornada que acogerá el torneo 3x3 de baloncesto CaixaBank junto a la Puerta de Bisagra y la IV Marcha Solidaria de Apacama, con salida en el parking de Azarquiel y recorrido por la Senda Ecológica.

El concejal ha estado acompañado de la presidenta de APANAS, María del Mar Azaña, ya que, con motivo de la celebración de su 60 aniversario, organiza el día 27 de septiembre una masterclass solidaria e inclusiva en la pista de patinaje de la Escuela Central de Educación de Educación Física, y que contará con actividades variadas para niños y adultos, desde zumba hasta yoga.

Las inscripciones para esta actividad tendrán un coste simbólico de 3 euros para adultos y 1 euro para niños de 4 a 10 años, y podrán realizarse los días 24 y 25 en la sede de APANAS en la Calle Oslo en horario de mañana y en el Centro del Agua en horario de tarde. También habrá posibilidad de inscribirse el mismo día de la prueba.

La recta final del programa contará con dos pruebas “emblemáticas”, según ha indicado el concejal de Deportes. Se trata de la media maratón y 10 km Ciudad de Toledo, el 28 de septiembre; y la XVI edición del Día de la Bicicleta, con salida en el barrio de Santa Teresa.

Además, el Club de Fútbol Toledo Interpeñas representará a la ciudad en la final del Campeonato del Mundo de Fútbol 7 en Roma, aportando una dimensión internacional a esta celebración.

Rubén Lozano ha animado a todos los toledanos a participar en este programa, que une deporte, solidaridad y convivencia, “el deporte no solo mejora la salud, también fomenta la unión vecinal y la inclusión social, valores que queremos resaltar en esta Semana Europea del Deporte”.