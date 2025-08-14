Arranca la Feria y Fiestas de agosto en Toledo

La programación completa, que se consultar en la web municipal www.toledo.es incluye otras muchas actividades culturales y musicales tanto en el recinto ferial de La Peraleda como en el Casco Histórico de la ciudad.

De esta forma, este mismo jueves, el desfile de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la batukada ‘Kekunka’ y las charangas ‘Asamblea de Majaras’ y ‘Bellotas Sound’, recorrerá las calles del Casco por las calles Hombre de Palo, Comercio, plaza de Zocodover, calle Armas y paseo de Merchán; posteriormente, el patio de Armas de la Puerta de Bisagra donde habrá una degustación de limonada.

Más tarde, a las 22:00 horas, el paseo de Sisebuto acogerá el espectáculo infantil gratuito ‘Magic World’ dirigido a niños de 2 a 7 años de edad. Ya por la noche, a las 23:00 horas, la orquesta ‘La Fórmula. El viaje perfecto’ actuará en el recinto ferial, también con carácter gratuito.

El día grande, el 15 de agosto, se celebrará la Misa en honor a la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad, a las 11:00 horas en la Catedral Primada, ocasión en la que se podrá cumplir con una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad, la de beber agua de los botijos en el Claustro de la Catedral, desde las 07:00 joras.

Ese mismo día, a las 22:00 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá el concierto gratuito de Amistades Peligrosas y a las 23:00 horas en La Peraleda se desarrollará la Megaparty de Megastar FM, que contará con los artistas Nils Van Zandt, Alexis y Fido, Dasoul, La Beba y Dollar Selmouni, con entrada libre hasta completar aforo.

Ya el sábado 16, la plaza del Ayuntamiento acogerá el concierto ‘Ángel García. Siempre Copla’ y a las 23:00 horas llegará el plato fuerte de las fiestas, con el concierto de Abraham Mateo.

Por último, el domingo 17 de agosto, también en la plaza del Ayuntamiento, se celebrará el concierto de la Banda de Música ‘Ciudad de Toledo’ a las 21:30 horas y posteriormente, a las 22:00 horas, tendrá lugar el concierto gratuito ‘Únicos’ de Tamara y Francisco.

Un día en el que desde las 21:00 hasta las 00:00 horas, las personas con trastorno del espectro autista (TEA) e hipersensibilidad auditiva podrán disfrutar de la Feria sin Ruido, una iniciativa que pretende promover la sensibilidad hacia las personas que padecen este tipo de trastornos.

Además, desde hoy mismo y hasta el domingo, el Paseo de Recaredo contará con el Mercado Medieval que abrirá sus puertas desde las 19:00 horas con actividades para todos los públicos, y animación cultural y musical durante toda la jornada.

Servicio especial de autobuses urbanos

Por otro lado, recordar que desde la empresa Unauto, concesionaria del servicio de transporte público urbano se ha puesto en marcha un servicio especial de autobuses con motivo de la Feria y Fiestas de agosto 2025, que incluye la gratuidad del billete en todas las líneas, el 15 de agosto desde las 06:00 horas hasta las 15:00 horas. Además, se, se reforzarán las líneas 1 y 61 para facilitar a los toledanos el acceso al Casco Histórico.

También hay disponible un servicio especial de autobuses urbanos a La Peraleda con salidas desde Zocodover y Santa María de Benquerencia.

De esta forma, hoy jueves 14, el viernes 15 y el sábado 16 habrá autobuses cada hora desde Zocodover hasta La Peraleda con salida a las 21:30 horas, siendo el último servicio de regreso a las 05:30 horas. Estos mismos días también habrá servicio especial cada hora desde las 21:00 horas con salida desde Santa María de Benquerencia, y siendo el último servicio de regreso desde el recinto ferial a las 05:30 horas.

Por último, el domingo 17 de agosto, el servicio especial al recinto ferial se prestará desde ambos puntos hasta las 02:00 horas.