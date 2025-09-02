Aqualia invertirá 4 millones de euros para eliminar vertidos al Tajo en Toledo

Velázquez ha señalado que la ejecución de estas inversiones “van a suponer un antes y un después” en materia de calidad de las aguas del río Tajo a su paso por Toledo, ya que “vamos a poder acabar con uno de los puntos de vertido más contaminantes de nuestra ciudad, y así lo decían las sanciones económicas que acumuló el Ayuntamiento durante años”.

Estas inversiones están incluidas en el nuevo contrato de depuración de aguas residuales adjudicado a Aqualia para los próximos diez años, que contempla, además, un servicio más fiable, seguro y eficiente y de monitorización continua, lo que permite una alerta temprana e identificación de vertidos.

Así mismo, también se ejecutarán actuaciones para mejorar la depuración en la EDAR de Estiviel, San Bernardo-Montesión y en el tanque de tormentas y se mejorará la gestión ambiental con la instalación de placas fotovoltaicas, el incremento del uso de biogás, y reduciendo un 15% la huella de carbono.

Así, el alcalde ha reiterado el compromiso del Gobierno Municipal con el río Tajo, que ha quedado patente con la puesta en marcha del Plan de Vertidos Cero que ha permitido cerrar hasta el momento, diez puntos de vertidos contaminantes al río.

“Vamos a seguir trabajando para tener un río a su paso por la ciudad lo más limpio posible, y ojalá pudiera ser con más agua, pero eso, lamentablemente, no depende de nosotros”, ha concluido el alcalde.