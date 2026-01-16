Aprobados por mayoría los Honores y Distinciones de Toledo para 2026

Un expediente en el que se acuerda la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, coincidiendo con la conmemoración del VIII Centenario del inicio de la construcción de la catedral gótica (1226–2026). Como Hijos Predilectos se concede la distinción a María de los Ángeles Martínez Hurtado; y a Luis Alfredo Béjar Sacristán, a título póstumo.

En cuanto a los Hijos Adoptivos, se ha aprobado la concesión del reconocimiento a Mariano García Ruipérez; y a Álvaro Nodal Guerreiro. La distinción de Concejales Honorarias, reconoce a las primeras mujeres concejales de la corporación democrática de 1979, María Mercedes Teresa Fernández Díaz; Concepción Partearroyo Vallano, a título póstumo; y María Isabel Buendía Cruz.

Por otro lado, serán galardonados como Ciudadanos Honorarios, Pepe Castro; y el grupo Veintiuno. Y por último, la dedicación de espacios públicos será para el Colegio Oficial de Enfermería de Toledo, mediante la denominación de una rotonda en el entorno de los ríos Guadiana y Estenilla; y a Antonio Casado Poyales, a título póstumo, con la dedicación de la Biblioteca de Buenavista.

El pleno extraordinario también ha debatido y finalmente rechazado por dictamen, la enmienda a los presupuestos municipales del ejercicio 2026, presentada por la empresa ‘Servicios Infantiles la Casita de Chocolate SL’, adjudicataria de los contratos administrativos de gestión de las escuelas infantiles municipales, al considerar insuficiente la consignación presupuestaria prevista para la gestión de las escuelas infantiles municipales en dicho ejercicio.

Desde Izquierda Unidas Podemos, el portavoz Txema Fernández, lamenta la decisión y han anunciado su voto en contra y que "no asistiremos al acto". Ha exigido al alcalde que, en este asunto, "no hable de consenso, sino de mayoría, porque nosotros estamos en contra". Desde Vox, el concejal Juan Marín, ha explicado que "al margen de cuestiones ideológicas" consideran que "todos los galardonados son merecedores de ello".

Por su parte, desde el PSOE apoyan la iniciativa, pero exigen para próximas ediciones "que se tenga en cuenta a los grupos políticos, porque son reconocimientos que entrega el equipo de gobierno de Carlos Velázquez, sino toda la Corporación". Desde el PP, la concejala de Cultura, Ana Pérez, lamente que no exista unanimidad, en referencia a la decisión del concejal de IU Podemos, y el portavoz del equipo de gobierno, Juan José Alcalde ha pedido a los socialistas que "no den lecciones habiendo sido malos estudiantes, porque ellos no apostaron por consensuar estas candidaturas".