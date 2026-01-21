ECONOMÍA

Aprobado el calendario tributario para 2026 en Toledo

La Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión celebrada hoy ha acordado, entre otros asuntos el calendario tributario para el año 2026. Un calendario tributario que se mantiene con la misma estructura que el ejercicio anterior y en el que se contempla el fraccionamiento sin intereses, ofertado con carácter general a todos sus contribuyentes, de las deudas de vencimiento determinados en el calendario.

Onda Cero Toledo

Toledo |

De esta forma, se puede fraccionar sin intereses en tres plazos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de la Tasa por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. La condición para obtenerlos es la domiciliación de los plazos y las fechas de cargo en cuenta de ambos.

El Plan Personalizado de Pagos permite una gran flexibilidad en el pago de los tributos, de manera que un contribuyente puede pagar hasta en un máximo de 10 meses, sin intereses, los tributos de vencimiento periódico que elija.

Por otro lado, en el área de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno, se autoriza el inicio del expediente para la autorización de la instalación de un punto de información turística en la estación de ferrocarril del AVE de Toledo por un importe de 2.410 euros anuales.

En el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se acepta el acuerdo de clasificación de ofertas para la ejecución de los trabajos consistentes en el alquiler y proyección de películas para el cineclub municipal de Toledo para los años 2026 y 2027, siendo la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento la presentada por la empresa SPOTSALES, S.L.U.

Y en el área de gobierno de Seguridad, Transportes e Interior, se aprueba el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo y la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón para que los alumnos puedan realizar prácticas en el Consistorio y se autoriza el inicio del expediente para la autorización del uso y explotación de espacios públicos para terrazas correspondiente a las zonas A, B y C del recinto ferial de La Peraleda por un importe total de 489.000 euros.

