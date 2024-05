Andrés Roca Rey, en la Semana Grande del Corpus Christi de Toledo

Para el alcalde supone un gran honor la presencia del maestro Roca Rey por lo que ha querido agradecer “a todos los que han hecho posible que el día 30 de mayo, el jueves del Corpus Christi, brille más que el sol, aún si cabe”. Agradecimiento de alcalde de los propietarios de la plaza de toros de Toledo, a la empresa Mare Eventos Mare Nostrum S.L., y a Eurocaja Rural “porque estoy convencido que pondrán el cartel de no hay billetes el día de La Imperial de Toledo”.

En este sentido, el responsable de la empresa, Nacho Lloret, ha señalado que se lleva trabajando en este evento taurino casi un año con la intención de reivindicar la categoría que tiene la corrida del Corpus en Toledo, “yo creo que es una de las fechas más emblemáticas del año y, si no nos lo creemos, si no lo contamos, si no lo vendemos, pues es difícil que la gente de fuera de Toledo lo vea”.

Por ello, ha recordado que el año pasado dieron un primer paso y este 2024 “no sólo lo consolidamos sino que hemos subido toda una escalera, porque estar aquí, en el Ayuntamiento y tener con nosotros a la máxima figura del toreo, es todo lo que podemos pedir hoy”.

Lloret ha indicado que además de la corrida que se celebrará el jueves 30 de mayo, al día siguiente, Día de Castilla-La Mancha, habrá una corrida de rejones, por lo que “lo que queremos, es que la plaza se llene los dos días, que los toreros triunfen y que Toledo siga sonando en el mundo del toro por todo lo alto y con la categoría que merece”.

El maestro Andrés Roca Rey ha mostrado su agradecimiento ante su cuarto paseíllo en la plaza toledana, “es un placer para mi estar en plazas y ferias como esta, porque Toledo, como todos sabemos, representa muchísimo para España y para todos nosotros y yo estoy deseando poder llegar aquí, disfrutar, tener una tarde bonita como las he tenido siempre en esta plaza y reencontrarme con esta afición tan querida y apasionada”.

El cartel de la corrida de toros de la Semana Grande del Corpus se celebra el próximo jueves 30 de mayo en la plaza de toros de Toledo a las 19:30 horas con seis toros de Juan Pedro Domecq, lidiados por Morante de la Pueblo, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.

Un día después, con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha se celebrará a las 19:30 horas una corrida de rejones son seis toros de Guimar Cortés de Moura, con Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens.

En la presentación, la Comunidad de Propietarios de la plaza de toros de Toledo ha distinguido, con su sexto premio, a Andrés Roca Rey, triunfador del ciclo toledano el pasado año.