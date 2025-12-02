9 personas reciben atención médica por un incendio, provocado tras una explosión, en Toledo capital

En principio, sólo se habría visto una vivienda afectada con varios heridos, pero sin lamentar daños personales, como ha indicado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que se ha desplazado hasta la zona.

Según ha informado el sargento de guardia del cuerpo de Bomberos de Toledo, Alberto Félix Galán, los evacuados al Hospital han sido la persona residente en la vivienda incendiada de en torno a unos 50 años; un matrimonio con un menor y un bebé además de una mujer de 67 años y, finalmente, un vecino de 91 años. Según ha indicado, dos matrimonios de alrededor de 70 años habrían permanecido en el domicilio, recibiendo asistencia sanitaria, pero sin revestir mayor gravedad. Dos agentes de la Policía Nacional, "que se habrían presentado en primer lugar, tras conocer el aviso del fuego" según Manuel Domínguez, comisario de la Policía Nacional.

Todos han recibido el alta hospitalaria, excepto el varón afectado por la explosión de la casa, según fuentes del HUT.

Se investigan las causas, se ha confirmado que se trata de una explosión de gas procedente de una zona aledaña a la cocina de la casa. Se evalúan riesgos estructurales en el edificio.