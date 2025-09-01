Hasta 9 detenidos por disparar a un hombre en Puebla de Montalbán el pasado 4 de agosto

Los investigadores han detenido a un total de nueve personas como presuntos responsables de un delito de asesinato en grado de tentativa ocurrido en la Puebla de Montalbán, en el que se utilizó un arma de fuego.

La víctima fue trasladada al Hospital Universitario de Toledo, donde ingresó en estado crítico.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrijos ha llevado a cabo la investigación de los hechos contando con el apoyo de distintas unidades de la Comandancia de Toledo, consiguiendo identificar a las nueve personas detenidas y corroborando las sospechas iniciales de que todas ellas formaban parte del mismo clan familiar.

Una vez localizados todos los implicados, se han realizado un total de tres entradas y registros en domicilios de la localidad de Burujón y una finca rústica del término municipal la localidad de La Puebla de Montalbán, autorizados por el Tribunal de Instancia número 2 de Torrijos.

A los nueve detenidos se les imputa, además del delito de asesinato en grado de tentativa, un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de tenencia ilícita de armas, un delito de tráfico de drogas y un delito contra la flora y la fauna, quedando desarticulado así un importante y peligroso grupo criminal.

Durante los registros se han aprehendido varias armas de fuego cortas y largas, así como gran cantidad de sustancias estupefacientes preparadas para la venta y varias aves protegidas, sin anillar y enjauladas, interviniéndose un total de sesenta y ocho jilgueros comunes, un jilguero lugano, cinco jilgueros verdecillos, un jilguero verderón y dos jilgueros pardillos, los cuales han sido entregados al Centro de Recuperación de Aves de Sevilleja de la Jara.

En las entradas y registros han participado personal del Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrijos, del Equipo ROCA de la 5ª CIA de Torrijos y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo (UOPJ), que contaron con el apoyo de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil, el Grupo 1 de Reserva y Seguridad (GRS) de Valdemoro, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Servicio Cinológico para detección de armas y explosivos de Madrid, diferentes patrullas de seguridad ciudadana, y Unidad de Protección a la Naturaleza (UPRONA) de Toledo.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. )