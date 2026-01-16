El 17 % de las mujeres atendidas en la región habían vivido más de 12 años de maltrato

Así lo ha desvelado la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, que ha detallado en las Cortes regionales el informe de la Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, que refleja que en el 2024 los 15 recursos de acogida atendieron a 343 mujeres y 275 menores de edad.

"Es algo alarmante. ¿Podrían ponerse en el lugar de una mujer que ha permanecido sufriendo violencia de género en su relación durante más de doce años? Debemos hacer algo, cuanto antes, para acabar con esta situación", ha pedido López, que ha añadido que desde 2001, desde cuando existen registros, dichos centros han atendido a 8.875 mujeres y 9.439 menores de edad, "que han podido rehacer sus vidas en libertad".

Respecto al programa Contigo, servicio gratuito de asistencia psicológica a mujeres mayores de 18 años víctimas de agresiones sexuales, la directora del Instituto de la Mujer ha indicado que atendió a un total de 214 mujeres y que, en la mayoría de los casos, "el agresor era un familiar de la víctima, excluyendo a la pareja, seguido de un conocido amigo o de un vecino". Concretamente, en el 76% de los casos, la víctima conocía al agresor.

De esas 214 mujeres atendidas en 2024, 107 habían sufrido agresiones sexuales recientemente y 81 de ellas (76%) habrían interpuesto denuncia.

De igual modo, ha añadido que 107 de las mujeres atendidas habían sufrido agresiones sexuales en su infancia y/o adolescencia, y 22 de ellas habían interpuesto denuncia.