1500 firmas piden que el Festival Celestina sea de interés turístico nacional

Y es que un año más, este municipio toledano de 8.000 habitantes se ha afanado por llenar de representaciones sus calles, cuevas y monumentos históricos, entre los que destaca su plaza Mayor, que alberga la ambiciosa puesta en escena de 'Celestina, voces de la memoria'.

"Me da mucha pena de que la gente se quede sin silla" confesaba, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa al llegar a este inmenso escenario que la gente empezó a ocupar hacia las 8 de la tarde, para no perderse el plato fuerte de este festival, que aspira a ser Fiesta de Interés Turístico Nacional.

"Se han desbordado todas las previsiones que teníamos y esto demuestra que, cada año, el Festival Celestina adquiere muchísima más calidad. La gente así lo aprecia. Por eso quiere venir a estar con nosotros", destacaba la regidora que, aunque sin concretar cifras de asistencia, insistía en que en esta edición ha superado a las anteriores.

Así lo demuestra la cantidad de gente que se ha quedado sin entrada para disfrutar del teatro en cuevas, una modalidad que hace única a esta cita cultural. "Este año ya hemos ampliado, poniendo dos cuevas más. La idea es seguir creciendo, ir ofreciendo más cuevas y más pases. Quisiera que todo el mundo pudiera disfrutar de algo tan precioso".

"El festival está llegando a mucha gente", destacaba emociona y orgullosa De Frutos, que además de poner el foco en el hueco cultural que se está haciendo, reparaba en el impacto económico que para el pueblo tiene una agenda de 10 días repletos de actividades, que este año ha incorporado el certamen de tapas, que tuvo una gran acogida.

EL PUEBLO PIDE LA DECLARACIÓN DE FIESTA NACIONAL

Preguntada sobre la futura edición, la XXVIII, que el pueblo celebrará el próximo 2026, soledad de Frutos no duda: "Todas las novedades van enfocadas a esa Declaración de Interés Turístico Nacional. Es algo que nos merecemos, y el pueblo así lo quiere".

Y es que la regidora lamentaba la actitud de los grupos de PSOE y Vox que, con diferentes argumentos, no apoyaron en pleno municipal el expediente que el Ministerio de Cultura exige para que el festival alcance ese reconocimiento nacional.

De ahí que se haya comprometido a incrementar la oferta cultural para un festival "de corazón", que va viento en popa, gracias a la unión de todos los pueblanos.

"Ese para mí es el gran éxito. Somos un pueblo de emociones, somos un pueblo de corazón y eso se demuestra", ha insistido la alcaldesa, que no ha querido dejar de aludir al cariño que tienen a Fernando de Rojas, su vecino más ilustre que hizo que el municipio entrase en el mapa de la literatura universal.