La Semana de la Juventud trae a Morad, Marta Santos o Pignoise a Toledo

Una programación que, según ha indicado el concejal de Juventud y Festejos, “combina ocio, música, cultura, deporte y formación con el objetivo de fomentar las relaciones saludables y el desarrollo personal y profesional de la juventud toledana”.

Entre los platos fuertes de la programación, García-Toledano ha destacado los conciertos de Los Secretos, Marta Santos, Morad y Pignoise en la Plaza de Toros, para los que se sortearán entradas. También habrá actividades deportivas, rutas teatralizadas en el Casco Histórico, talleres de encuadernación e ilustración, de jabones ecológicos, escape room, sesiones de tirolina o la visita al Parque Puy du Fou.

La Semana de la Juventud también incluye la celebración de la 18º edición del Concurso Corto Joven ‘Ciudad de Toledo’ en el que se han presentado 451 trabajos, “todo un récord de participación”, ha señalado el concejal.

Además, la formación y el empleo serán protagonistas en esta edición, ya que Toledo acogerá el próximo 25 de septiembre la primera Feria del Empleo Joven, en colaboración con la Concejalía de Empleo, la Cámara de Comercio, Fedeto y la Delegación de Estudiantes de Castilla-La Mancha y la Diputación de Toledo, que busca facilitar los contactos entre los jóvenes y las empresas y abrir nuevas oportunidades al mercado laboral.

Por último, García-Toledano ha señalado que “la Semana de la Juventud 2025 pretende ser un punto de encuentro para la diversión, la cultura, el deporte y también la inserción laboral, con actividades que buscan mejorar la vida de los chicos y chicas de Toledo”, y celebra que toda la oferta tenga siempre un “altísimo número de inscripciones”.

Durante la presentación de la Semana de la Juventud, el concejal ha estado acompañado del subdelegado de la UCLM en el Campus de Toledo, Daniel Lancha, del director del Concurso de Corto Joven “Ciudad de Toledo”, Javier Perea, y el director general de SYS Producciones, Marco Givica.

El presupuesto de la Semana de la Juventud 2025 asciende a 35.102 euros.