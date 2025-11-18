Conocemos los Premios Solidarios 2025 de la ONCE en la región

A la Gala asistirán Patricia Sanz, vicepresidenta del Grupo Social ONCE; Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha; José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha; Barbara García, consejera de Bienestar Social; Carlos Velázquez, alcalde de Toledo; Milagros Tolón, delegada del Gobierno; Carlos Javier Hernández Yebra, delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha; y José Ortega, presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER). Estarán acompañados por autoridades políticas y sociales, y por representantes de la discapacidad y de la sociedad castellanomanchega.

Recibirán los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2025 la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha (CAVE-CLM), la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Castilla-La Mancha (ClamCoop), la Agencia EFE de Castilla-La Mancha y Críspulo Doñoro.