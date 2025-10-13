VISITA DE LA CONCEJALA DE CULTURA

Toledo refuerza el hermanamiento con Guanajuato en Méjico

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, ha participado este domingo 12 de octubre en los actos conmemorativos del 47 aniversario del hermanamiento entre Toledo y Guanajuato (México), una relación histórica que continúa fortaleciendo los lazos culturales y de cooperación entre ambas ciudades patrimonio.

Onda Cero Toledo

Toledo |

Ana Pérez ha asistido este domingo al Desfile de los Indios Tejocoteros Sierra de Santa Rosa, una tradicional representación que rememora la resistencia indígena en la batalla contra los españoles, símbolo de identidad y memoria para el pueblo guanajuatense.

Durante la jornada, la delegación toledana también ha realizado un recorrido turístico por la ciudad, visitando algunos de los principales miradores y enclaves históricos de Guanajuato.

En este contexto, una televisión nacional mexicana ha entrevistado a la concejal de Cultura, quien ha destacado “la profunda conexión cultural, histórica y emocional que une a Toledo y Guanajuato, dos ciudades que comparten espíritu patrimonial, creatividad y vocación universal”.

La agenda cultural ha concluido con la asistencia al espectáculo del Festival Internacional Cervantino (FIC), titulado ‘La danza que suela la tortuga’, que se ha celebrado en el emblemático Teatro Cervantes. En este sentido, Ana Pérez ha subrayado que “el hermanamiento se mantiene vivo gracias al intercambio cultural y al compromiso de seguir colaborando en iniciativas que fortalezcan nuestras raíces comunes”.

Con esta visita, el Ayuntamiento de Toledo reafirma su voluntad de continuar estrechando vínculos con Guanajuato, fomentando la cooperación institucional, cultural y turística entre ambas ciudades hermanadas.

