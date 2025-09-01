Varios menores identificados por la quema de papeleras en Talavera

En colaboración con la Policía Nacional, se ha logrado reconocer a dos menores de edad como autores de la quema de varias papeleras en la vía pública. Tras su identificación y posterior detención, los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, siguiendo el procedimiento legal establecido.

Muñoz ha destacado que la implementación del sistema de videovigilancia está cumpliendo con su objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, prevenir delitos y erradicar conductas incívicas que afectan negativamente a la convivencia y al mobiliario urbano.

“Desde el Ayuntamiento recordamos que el vandalismo no solo representa un coste económico para las arcas municipales, sino que también repercute en la calidad de vida de nuestros vecinos”, ha subrayado la concejal.

Asimismo, ha asegurado que la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad permitirá continuar trabajando para garantizar un entorno seguro y respetuoso para toda la ciudadanía.