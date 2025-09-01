Sucesos

Varios menores identificados por la quema de papeleras en Talavera

La concejal de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, ha anunciado que las cámaras de videovigilancia instaladas en distintos puntos de la ciudad han permitido identificar a los responsables de recientes actos vandálicos.

Redacción

Talavera de la Reina |

Cámara de vigilancia operativa con luz solar
En colaboración con la Policía Nacional, se ha logrado reconocer a dos menores de edad como autores de la quema de varias papeleras en la vía pública. Tras su identificación y posterior detención, los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, siguiendo el procedimiento legal establecido.

Muñoz ha destacado que la implementación del sistema de videovigilancia está cumpliendo con su objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, prevenir delitos y erradicar conductas incívicas que afectan negativamente a la convivencia y al mobiliario urbano.

“Desde el Ayuntamiento recordamos que el vandalismo no solo representa un coste económico para las arcas municipales, sino que también repercute en la calidad de vida de nuestros vecinos”, ha subrayado la concejal.

Asimismo, ha asegurado que la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad permitirá continuar trabajando para garantizar un entorno seguro y respetuoso para toda la ciudadanía.

