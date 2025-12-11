Talavera refuerza la seguridad en Navidad y renueva el protocolo VioGén

La medida se enmarca en la Junta Local de Seguridad, presidida por Gregorio junto al subdelegado del Gobierno en la provincia, Carlos Ángel Devia, donde se abordó la planificación conjunta de actuaciones en zonas comerciales y grandes eventos. El alcalde agradeció la implicación de todas las instituciones participantes, entre ellas la Concejalía de Festejos, Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos y servicios municipales, además de la seguridad privada. “Tenemos una coordinación muy potente y modélica”, subrayó.

En paralelo, el Ayuntamiento ha informado de la renovación del protocolo de colaboración VioGén con el Estado para la lucha contra la violencia de género, un acuerdo pionero en Castilla-La Mancha que ya fue actualizado en 2021. Gregorio destacó la “coordinación ejemplar” entre Policía Nacional y Policía Local en la protección de mujeres en situación de riesgo, asegurando que Talavera “lleva muchos años trabajando de forma modélica en este ámbito”.

Por su parte, Devia hizo un llamamiento a la ciudadanía y a los comerciantes para que permanezcan atentos a las indicaciones de las autoridades y adopten medidas básicas de autoprotección durante estas fechas de gran concentración de personas. También confirmó que las plantillas de Policía Local y Nacional estarán operativas al completo, con refuerzos externos en el caso de la Policía Nacional.

El dispositivo navideño contará con agentes de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y personal municipal, con el objetivo de que los talaveranos disfruten con normalidad y seguridad de la programación festiva.

Además, se ha abordado la planificación de seguridad para el partido de Copa del Rey entre el CF Talavera y el Real Madrid, previsto para la próxima semana. El encuentro contará con planes específicos de movilidad y control policial, incluyendo la llegada de unidades especiales de apoyo estatal ante la gran afluencia de público esperada.