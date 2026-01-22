Talavera refuerza la colaboración con Mexico para fomentar la cerámica

El acuerdo fue rubricado en el marco de FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, por el alcalde talaverano, José Julián Gregorio, junto a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar; la secretaria de Cultura, Karen Villeda; el secretario de Turismo, Frabricio Mena; el edil de Cultura de Talavera, Enrique Etayo, y la concejal de Artesanía, Gelen Delgado.

Con esta alianza, ambas administraciones expresan su voluntad de establecer una cooperación estable y beneficiosa para las dos partes, orientada a crear condiciones favorables para la protección y promoción del patrimonio histórico y cultural que comparten.

El convenio contempla la difusión conjunta de eventos culturales, la organización de exposiciones temporales y permanentes, la celebración de conferencias y actividades académicas, así como el desarrollo de proyectos culturales comunes. También se fomentará el intercambio de artesanos y artistas vinculados a la cerámica tradicional de ambas regiones.

Gregorio destacó que este paso supone un impulso decisivo para la cerámica talaverana, subrayando la responsabilidad de “proteger nuestra seña de identidad y seguir promocionando a nuestros artesanos ceramistas, que son los garantes de que esta tradición continúe viva”.