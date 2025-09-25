Local

Talavera lidera un proyecto europeo de tratamiento de aguas con 4,5 millones de euros

Talavera de la Reina se convierte en epicentro de la innovación hídrica con la puesta en marcha del proyecto internacional LIFE smallWAT, dotado con 4,5 millones de euros y liderado por Aqualia. El alcalde José Julián Gregorio anunció la iniciativa tras visitar la EDAR junto a representantes institucionales y técnicos.

Redacción

Talavera de la Reina |

Edar de Talavera de la Reina
Edar de Talavera de la Reina | .

El proyecto, financiado en un 60 % por la Unión Europea, busca desarrollar soluciones modulares y sostenibles para el tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones. Se implementará en la plataforma INTEXT de Talavera, con tecnologías como humedales avanzados, sensores inteligentes y sistemas de regeneración mediante luz UV.

LIFE smallWAT se extenderá durante cuatro años y contará con la colaboración de socios de España, Francia y Dinamarca. Además de mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono, el proyecto apuesta por la economía circular, recuperando nutrientes como nitrógeno y fósforo para su posible uso agrícola.

Talavera se posiciona así a la vanguardia europea en gestión sostenible del agua.

