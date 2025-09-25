Talavera lidera un proyecto europeo de tratamiento de aguas con 4,5 millones de euros

El proyecto, financiado en un 60 % por la Unión Europea, busca desarrollar soluciones modulares y sostenibles para el tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones. Se implementará en la plataforma INTEXT de Talavera, con tecnologías como humedales avanzados, sensores inteligentes y sistemas de regeneración mediante luz UV.

LIFE smallWAT se extenderá durante cuatro años y contará con la colaboración de socios de España, Francia y Dinamarca. Además de mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono, el proyecto apuesta por la economía circular, recuperando nutrientes como nitrógeno y fósforo para su posible uso agrícola.

Talavera se posiciona así a la vanguardia europea en gestión sostenible del agua.