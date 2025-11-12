Un paso más para reconocer la sigularidad de Talavera

La sesión comenzó a las 15:00 horas con la intervención de los comisionados, que dispusieron de quince minutos para exponer el texto consensuado entre PSOE y PP y aprobado en Toledo el pasado 28 de mayo, con el rechazo de Vox. Posteriormente, intervinieron los grupos parlamentarios por orden de menor a mayor, entre ellos los diputados castellanomanchegos Manuel Mariscal (Vox), Sergio Gutiérrez (PSOE) y Enrique Belda (PP).

El debate fue seguido desde la tribuna por Pablo Bellido, acompañado de una amplia representación institucional y social de la región, incluidos miembros de la Mesa de las Cortes, del Consejo de Gobierno autonómico y representantes de colectivos castellanomanchegos. También estuvo presente la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, natural de Ciudad Real.

Recordamos que este texto incluye la petición de reconocimiento singular de las 'Tierras de Talavera'. Esta petición está fundamentada en el Título IV, Capítulo I, Artículo 57 del nuevo Estatuto, relativo a la organización territorial, que permite reconocer comunidades supramunicipales y áreas metropolitanas. Asimismo, se ampara en la Disposición Adicional Tercera, que reconoce la existencia de estructuras territoriales históricas como Villa y Tierra o el Señorío de Molina, y abre la puerta a nuevas entidades reconocidas por ley.

Con este respaldo, continúa la tramitación parlamentaria de la que será la sexta y más profunda reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha desde su aprobación en 1982, año en que se constituyó la comunidad autónoma.