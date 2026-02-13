El nivel freático de Talavera está a "ras de calle"

Numerosas vías continúan cortadas, entre ellas Marqués de Mirasol, Portiña de San Miguel, Portiña del Salvador, Real Fábrica de Sedas, Mula, Cristo de la Salud, Bancaleros, Corredera del Cristo, Entretorres, Hilanderas, Grisetas y San Martín.

La Confederación Hidrográfica del Tajo mantiene el río en nivel rojo, aunque sin riesgo inminente. Para este viernes se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h, por lo que los parques siguen cerrados y la zona azul permanecerá gratuita hasta el lunes.

La familia desalojada por las inundaciones ha sido trasladada a un hotel y se encuentra en buen estado, según el Ayuntamiento, que ha difundido recomendaciones a la población, como evitar zonas balizadas, no acceder a garajes ni trasteros en áreas afectadas y no usar ascensores.

En la reunión del CECOPI participaron Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Aqualia y varios concejales del equipo de gobierno.

Por otro lado, el alcalde agradeció la labor de los servicios de emergencia en el accidente ferroviario ocurrido ayer, en el que una persona falleció tras ser arrollada por un tren con destino a Badajoz poco después de salir de la estación de Talavera.