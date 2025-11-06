La junta avanza 24 millones de euros para la comarca de Talavera

El delegado de la junta en Talavera, David Gómez, aseguraba que de la inversión total, 14,6 millones de euros se destinarán directamente a Talavera de la Reina. Entre los proyectos más relevantes figuran el Centro de Atención al Usuario de Bienestar Social, con una partida de 1,25 millones de euros; la sede de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, con 250.000 euros; y la continuación del proyecto de la Plataforma Logística de Talavera, con una dotación de 10.800 euros.

En materia de transporte, el Gobierno regional destinará 300.000 euros a la puesta en marcha de un sistema de transporte a demanda en la comarca de La Jara, que se prevé esté operativo en el segundo semestre de 2026. Además, se incorporarán dos nuevas líneas ASTRA que conectarán Talavera con Velada, San Román de los Montes e Hinojosa de San Vicente. Estas se suman al servicio ya existente entre Talavera, Segurilla y Cazalegas, que contará con una partida adicional de 260.000 euros.

En el ámbito educativo, se contempla la finalización del CEIP ‘Andrés Arango’ de Velada, con una inversión total de 2,6 millones de euros, y la adaptación del IES ‘Ribera del Tajo’ como centro de excelencia en nuevas tecnologías, con 500.000 euros. También se destinarán 50.000 euros al nuevo colegio de Cardiel de los Montes, dentro de una inversión global de 600.000 euros. La Junta prevé además iniciar la redacción del proyecto y la construcción de una residencia universitaria en Talavera, con una partida inicial de 500.000 euros.

En el área sanitaria, el presupuesto incluye 5,5 millones de euros para comenzar las obras del nuevo centro de salud Talavera Centro, cuya inversión total ascenderá a 9,1 millones. Mientras se ejecuta la obra, se habilitará un espacio provisional para la atención a pacientes. Asimismo, se invertirán 1,5 millones de euros en el centro de salud de La Pueblanueva y 80.660 euros para iniciar las obras del nuevo centro de salud de Cebolla, que contará con una inversión total de 3,6 millones.

El Hospital Virgen del Prado recibirá una nueva resonancia magnética valorada en 1,27 millones de euros. También se han presupuestado 388.849 euros para la mejora de la asistencia a personas con ELA y enfermedades raras, y 41.830 euros para el equipamiento del Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera.