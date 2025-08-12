El incendio de Navalmoralejo se intensifica y obliga al corte de varias carreteras

En Toledo, permanece cerrado el tramo del km 0 al 2,5 de la carretera TO-1197 hacia Navalmoralejo. El fuego, catalogado como de nivel 2, afecta principalmente a terreno forestal leñoso no arbolado. Según el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), en la zona trabajan 29 medios, entre ellos 8 aéreos y 113 efectivos. A lo largo de la mañana está prevista una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) unificado entre ambas comunidades, cuyo puesto de mando se ha desplazado a Navalmoralejo.