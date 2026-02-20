Detenidos dos hermanos por robar en una iglesia

Según ha informado el instituto armado, el párroco del templo presentó una denuncia el pasado 10 de febrero tras descubrir un robo en el interior de la iglesia. Los autores habrían accedido al edificio durante el horario de mañana, aprovechando la escasa presencia de fieles. Una vez dentro, observaron las joyas de las imágenes religiosas y forzaron uno de los lampadarios. Con la ayuda de un imán atado a una cuerda, lograron extraer el dinero depositado en su interior.

Tres días después, el 13 de febrero, los dos jóvenes regresaron al templo. El párroco los reconoció y alertó de inmediato a la Guardia Civil ante la sospecha de que pudieran intentar cometer un nuevo robo. Los agentes se desplazaron rápidamente al lugar y procedieron a la identificación e interceptación de ambos, que resultaron ser hermanos.

Finalmente, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y otro en grado de tentativa. La Guardia Civil investiga ahora su posible relación con un grupo criminal asentado en la provincia de Badajoz, cuyos integrantes podrían desplazarse a distintas localidades alejadas de su residencia habitual para cometer este tipo de delitos.