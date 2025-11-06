Sucesos

Detenido por robar un centenar de manillas de portales

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina a un hombre de 34 años como presunto autor de la sustracción de más de un centenar de manillas de puertas en varios portales de fincas de la ciudad.

Redacción

Talavera de la Reina |

La investigación se inició en septiembre tras recibir múltiples denuncias en la Comisaría de Talavera, todas con un patrón similar: el robo de manillas, placas, mecanismos internos y embellecedores de puertas de servicio en zonas comunitarias. Este inusual delito afectó a numerosas comunidades de vecinos, generando preocupación entre los residentes.

Gracias a las pesquisas policiales, se logró identificar y detener al presunto responsable, así como recuperar un total de 130 manillas que habían sido entregadas en dos centros de tratamiento de residuos de la localidad. Los objetos fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial y deberá responder por los delitos de hurto cometidos.

