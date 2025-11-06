Detenido por robar un centenar de manillas de portales

La investigación se inició en septiembre tras recibir múltiples denuncias en la Comisaría de Talavera, todas con un patrón similar: el robo de manillas, placas, mecanismos internos y embellecedores de puertas de servicio en zonas comunitarias. Este inusual delito afectó a numerosas comunidades de vecinos, generando preocupación entre los residentes.

Gracias a las pesquisas policiales, se logró identificar y detener al presunto responsable, así como recuperar un total de 130 manillas que habían sido entregadas en dos centros de tratamiento de residuos de la localidad. Los objetos fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial y deberá responder por los delitos de hurto cometidos.