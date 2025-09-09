Descubre todas las novedades de las ferias de septiembre

La programación musical será uno de los grandes atractivos de las ferias, con artistas como Demarco Flamenco, Anita Yes y Sergio Blázquez, Sara de ‘Las Chuches’, y el festival Molan los 90, que reunirá a figuras icónicas de la música noventera. También se celebrará el Festival Radiolé y el III Talavera Fest, que dará visibilidad a artistas locales. Las actuaciones se repartirán entre la Plaza de la Comarca, la Plaza de la Reina y la caseta municipal, gestionada por la asociación Tea Talavera, con presencia de escuelas de danza y orquestas.

Además de los conciertos, las ferias contarán con una amplia oferta de actividades culturales y familiares. Habrá una caseta infantil con juegos gratuitos, mercadillos de artesanía y bisutería, y una corrida de toros con Morenito de Aranda. El Teatro Palenque acogerá el espectáculo inmersivo ‘We love disco’ y se habilitarán servicios especiales de autobuses urbanos, incluyendo transporte nocturno gratuito. También se han previsto medidas inclusivas como horarios sin música para niños con TEA.

El presupuesto para las Ferias de San Mateo 2025 asciende a 239.000 euros, similar al del año anterior, aunque con aumentos en costes como seguros, sonido y gestión de espacios. Guerrero ha destacado el esfuerzo del equipo de Festejos para sacar adelante una programación “muy estudiada y meditada” pese a las limitaciones económicas. De los fondos, 107.300 euros se destinan a la contratación de artistas, consolidando estas ferias como un evento clave para el ocio y la cultura en Talavera.