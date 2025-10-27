Desarticulada red criminal dedicada a estafas por internet en Talavera

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal compuesta por 21 personas en el marco de la operación “Talamineda”, centrada en la lucha contra las estafas digitales. El operativo se ha saldado con once detenidos, cinco investigados y otros cinco encausados judicialmente por delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La red operaba principalmente a través de redes sociales, donde simulaban ser una empresa de venta de muebles. Los estafadores publicaban imágenes falsas de productos y contactaban con los interesados mediante mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio. Tras ganarse la confianza de las víctimas, estas realizaban pagos por transferencia, Bizum o ingreso bancario, sin recibir los productos ofertados y siendo posteriormente bloqueadas.

Las primeras denuncias se registraron en Minas de Riotinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo), donde las víctimas alertaron sobre perfiles falsos en plataformas sociales. La investigación permitió identificar un entramado de cuentas bancarias en Valladolid utilizadas para recibir los fondos fraudulentos y blanquear el dinero.

Parte de los implicados actuaban como “mulas económicas”, facilitando el movimiento del dinero ilícito. La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias, que ya han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la misma ciudad. Con esta operación, se considera completamente desarticulada la red delictiva.