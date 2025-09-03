Cinco personas detenidas en el plan comercio seguro de Talavera

Durante el operativo, los agentes frustraron una estafa conocida como el "timo de la estampita", deteniendo a tres personas en las inmediaciones de una entidad bancaria y evitando que la víctima entregara una suma de 10.000 euros. Días antes, se produjo la detención de un individuo sorprendido robando en una joyería, mientras que otro hombre fue arrestado tras cometer un atraco en una farmacia con un arma simulada, siendo vinculado posteriormente a un robo similar ocurrido días antes. La Policía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer posibles implicaciones adicionales en estos hechos.