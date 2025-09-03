Sucesos

Cinco personas detenidas en el plan comercio seguro de Talavera

La Policía Nacional ha concluido el dispositivo especial de verano del Plan Comercio Seguro en Talavera de la Reina con la detención de cinco personas por la comisión de distintos delitos en zonas comerciales de la ciudad. Esta campaña, centrada en la prevención de la delincuencia, ha reforzado la presencia policial mediante patrullas uniformadas y de paisano, además de ofrecer asesoramiento directo a comerciantes en materia de seguridad.

Redacción

Talavera de la Reina |

Objetos incautados por la Policia Nacional
Objetos incautados por la Policia Nacional | .

Durante el operativo, los agentes frustraron una estafa conocida como el "timo de la estampita", deteniendo a tres personas en las inmediaciones de una entidad bancaria y evitando que la víctima entregara una suma de 10.000 euros. Días antes, se produjo la detención de un individuo sorprendido robando en una joyería, mientras que otro hombre fue arrestado tras cometer un atraco en una farmacia con un arma simulada, siendo vinculado posteriormente a un robo similar ocurrido días antes. La Policía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer posibles implicaciones adicionales en estos hechos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer