Alertan del aumento de la rata negra en Talavera

El Consistorio ha recordado a los vecinos su obligación de colaborar en la prevención, siguiendo medidas como depositar la basura en bolsas cerradas, evitar restos de comida en la vía pública, mantener solares limpios, sellar grietas y revisar desagües. También se recomienda guardar alimentos en recipientes herméticos y no dejar comida de mascotas en exteriores durante la noche. Las incidencias deben comunicarse a los servicios municipales. El incumplimiento de estas normas podrá ser sancionado conforme a la normativa vigente de salubridad y limpieza urbana. La concejala de sanidad, Julia González, en declaraciones a Onda Cero Talavera, explicaba que esta situación ha sido detectada sobre todo en locales y solares privados y que el ayuntamiento ha enviado el conveniente requerimiento de actuaciones a sus propietarios, sin embargo, ante un problema que es necesario atajar a la mayor brevedad posible y debido a la lentitud de plazos administrativos, se ha optado por enviar este bando pidiendo la colaboración ciudadana. Declaraciones que pueden escuchar en el audio superior.

CRITICA DESDE LA OPOSICION

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la falta de acción del consistorio frente al creciente problema de suciedad y presencia de ratas en las calles, criticando que su única respuesta haya sido emitir este Bando Municipal que, según los socialistas, responsabiliza a los vecinos. Desde el PSOE acusan al gobierno local de permanecer pasivo mientras espera la llegada de un nuevo contrato de limpieza. Por ello, exigen medidas extraordinarias de limpieza para garantizar la salud pública y la salubridad urbana.