En Onda Cero Talavera

Más de Uno Talavera - Mediodía - (19/03/21)

Magazine de actualidad de Talavera y comarca con Raquel Iglesias, junto a noticias mediodía con Isabel del Pino. Hoy, en Más de Uno Talavera, conmemoración especial del Día Mundial del Síndrome de Down con Prado Perez, presidenta de Down Talavera, Susana Fdz, Coordinadora y Natalia Molina, Trabajadora Social junto a los mensajes que nos han lanzado los chicos de Down Talavera. Además, descubrimos una nueva receta con el chef, Roberto García, cocinando con el Milano. Hemos conocido de cerca el proyecto intergeneracional Siembra Sonrisas en la que participan centro educativos y residencias de mayores de nuestra ciudad y hemos repasado las novedades cinematográficas con Isabel del Pino.