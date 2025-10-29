En Villel de Mesa temen sufrir nuevas inundaciones, un año después de la DANA

En la provincia de Guadalajara, Villel de Mesa fue el municipio más afectado por la Dana de hace un año.

En Onda Cero Guadalajara hemos hablado hoy con su alcalde Pedro Lozano.

Aquel 29 de octubre de 2024 no se registraron muertes pero sí múltiples daños materiales en el pueblo y en el campo.

Vivieron momentos de mucha tensión porque el agua empezó a subir muy rápido hacia las 10.30 de la mañana.

40 viviendas resultaron afectadas, la mayoría de personas mayores; también el Ayuntamiento, el bar y la farmacia. Los seguros no han cubierto todos los daños.

Según el regidor de la localidad, un año después, la Confederación Hidrográfica del Ebro no ha arreglado los cauces y márgenes más afectados del río Mesa y teme que las inundaciones puedan ser peores.

El alcalde de Villel de Mesa está muy agradecido por la ayuda y apoyo que han aportado la Diputación de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la recuperación.

Por otra parte, hay más de 20 hectáreas de fincas agrícolas afectadas por inundación que siguen sin sembrar.

El desbordamiento del río Mesa causó daños en cereal y otros cultivos.